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Белый дом призвал протестующих в Казахстане к мирным действиям

Политика
Белый дом призвал протестующих в Казахстане к мирным действиям
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 5 января. Соединенные Штаты отрицают обвинения в причастности к массовым акциям в Казахстане, заявили в Белом доме.

Помимо этого, в сообщении сказано, что американская сторона следит за ситуацией в республике, а также призывает митингующих к мирным действиям, власти — к сдержанности. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, звучащие из Российской Федерации предположения о том, что США могут стоять за протестами в Казахстане являются «безумными».

Ранее лидер страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения на территории Нур-Султана. Также стало известно, что режим ЧП начнет действовать с 5 января.

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Казахстан сша протесты
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