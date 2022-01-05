Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 21:05
21:04
Происшествия
МВД показало видео допроса фигурантов дела об убийстве пятилетнего ребенка в Костроме
21:03
Шоу-бизнес
Решетова потребовала вернуть ей отдыхающего с Тимати сына
21:00
Политика
Госдеп США призвал сограждан избегать акций протеста в Казахстане
20:59
Спорт
Гол российского полузащитника Черышева вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании
20:57
Общество
Японский автоконцерн Honda покинет российский рынок в 2022 году
20:57
Армия
Белый дом отказался попунктно отвечать на предложения России по безопасности
20:56
Весь мир
МВД Туниса: Арест замглавы «Ан-Нахды» вызван подозрениями в терроризме
20:55
Общество
Виталий Милонов озвучил возможное решение ситуации в Казахстане
20:53
Общество
Елизавета II оценила костюм скопировавшей ее образ девочки на Хэллоуин
20:52
Происшествия
ДТП с погибшим ребенком и пятью пострадавшими произошло в Краснодаре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военные медики ЗВО помогли 30 тыс. человек в борьбе с COVID-19 в 2021 году

Армия
Военные медики ЗВО помогли 30 тыс. человек в борьбе с COVID-19 в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 5 января. Специалисты медицинской службы Западного военного округа помогли в борьбе с коронавирусной инфекцией свыше 30 тысячам граждан в регионах дислокации войск в 2021 году, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Отмечается, что военнослужащие организовали пункты вакцинации и ревакцинации на территории военных госпиталей и медпунктов в рамках помощи населению. Помимо этого, они развернули дополнительные палаты для размещения больных COVID-19, которые оборудованы современными медицинскими и техническими средствами, включая аппараты для вентиляции легких.

Кроме того, в рамках программы помощи гражданам летчики округа каждый день передавали несколько тонн специального медицинского кислорода в медучреждения Воронежской, Курской, Смоленской, Орловской, Тверской областей и Республики Карелии.

Ранее сообщалось, что соединения ЗВО в Нижегородской области получили 200 радиостанций «Азарт». Их можно настраивать на любые частоты, устанавливая контакт даже с мобильными телефонами.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военные медики ЗВО помогли 30 тыс. человек в борьбе с COVID-19 в 2021 году
россия военные медики коронавирус
Комментировать