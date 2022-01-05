Военные медики ЗВО помогли 30 тыс. человек в борьбе с COVID-19 в 2021 году

Санкт-Петербург, 5 января. Специалисты медицинской службы Западного военного округа помогли в борьбе с коронавирусной инфекцией свыше 30 тысячам граждан в регионах дислокации войск в 2021 году, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Отмечается, что военнослужащие организовали пункты вакцинации и ревакцинации на территории военных госпиталей и медпунктов в рамках помощи населению. Помимо этого, они развернули дополнительные палаты для размещения больных COVID-19, которые оборудованы современными медицинскими и техническими средствами, включая аппараты для вентиляции легких.

Кроме того, в рамках программы помощи гражданам летчики округа каждый день передавали несколько тонн специального медицинского кислорода в медучреждения Воронежской, Курской, Смоленской, Орловской, Тверской областей и Республики Карелии.

Ранее сообщалось, что соединения ЗВО в Нижегородской области получили 200 радиостанций «Азарт». Их можно настраивать на любые частоты, устанавливая контакт даже с мобильными телефонами.