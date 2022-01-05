МИД Киргизии объявил о готовности помочь Казахстану

Бишкек, 5 января. Киргизия может при необходимости оказать всеобъемлющую поддержку Казахстану. С таким заявлением выступил МИД дружественного Нур-Султану государства.

Недавно в Казахстане начались погромы, связанные с повышением цен на топливо для автомобилей. Затем они переросли в полномасштабные протесты в сразу нескольких крупных городах. МИД Киргизии выпустил заявление в связи со сложившейся ситуацией.

«Выражая уверенность в том, что соседняя республика способна самостоятельно и без вмешательства извне решить текущую ситуацию, Кыргызская Республика, как союзник и стратегический партнер, еще раз подтверждает готовность при необходимости оказать всемерную поддержку братскому Казахстану», — гласит сообщение ведомства на официальном сайте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахстанский народ не уничтожать страну. Он подчеркнул, что жителям его субъекта на собственном опыте известно, что такое война и митинги.