Экономист Голубев сравнил беспорядки в Казахстане с Россией 1990-х годов

Санкт-Петербург, 5 января. Ситуация в соседнем Казахстане все больше накаляется. Начавшиеся как протест беспорядки уже переросли в погромы и расправы. О причинах и последствиях этих событий разговор шел в эфире медиацентра «Патриот».

По мнению участника мероприятия, доцента кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артема Голубева, рост цен на газ, о котором говорили протестующие, — это только повод. Очевидно, в обществе нарастали недовольства, вызванные усталостью от несменяемости власти, пандемии и ограничений. Что стало последней каплей, сказать сложно.

Одним из требований является бесплатный газ в Мангистауской области. Более того, уже слышаться голоса об ее отделении от Казахстана.

«Казахстан неожиданно оказался в том положении, когда Россия была в 90-х годах. Возникло логичное желание отделиться или максимально использовать свои возможности. В любой стране есть дотационные области. Даже в германии есть бедная восточная и богатая западная, но живут как-то», — прокомментировал ситуацию Голубев.

По его словам, «это политические хотелки и чем дальше, тем больше будут выдвигаться пожеланий и требований». Все ждут — а вдруг прокатит.

Голубев назвал Казахстан очень важной страной для России с точки зрения экономического партнерства. Это государство, которое не просит дешевого газа, нефти. Оно самодостаточно, и с такими странами нужно объединяться. Здесь нужно находить точки для развития. Интересы российского бизнеса в Казахстане также значительны, добавил он.

Массовые митинги в Казахстане могут привести к переоценке личности и наследия его первого президента. Об этом заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.