Нардеп Шевченко объяснил, какие две ошибки Януковича повторили власти Казахстана

Киев, 5 января. Непростая ситуация, сложившаяся в Казахстане, все больше напоминает Евромайдан на Украине не только сценарием беспорядков, но и роковыми просчетами власти.

В 2010-2013 гг. президент Украины Виктор Янукович допустил несколько ошибок, которые в итоге оказались роковыми для страны. Подробнейший анализ тех событий давно проведен, выводы сделаны, а все неверные шаги каталогизированы и четко аргументированы. Все подобные труды находятся в открытом доступе, так сказать, в назидание другим. Однако, как показывает практика, многие власть имущие просто не обращают внимание на чужой горький опыт. Власти Казахстана, к примеру, один в один повторили как минимум две фатальные ошибки Януковича, которые создали базу для «армии недовольных» и позволили сценаристам новой «цветной революции» легко спровоцировать социальный взрыв в нужное им время.

Таким мнением с ведущими украинского телеканала NEWSONE поделился народный депутат Украины, член группы межпарламентских связей с Казахстаном Евгений Шевченко, подчеркнув, что главной ошибкой официального Нур-Султана можно с уверенностью назвать отношения с националистами.

«В последние годы Казахстан проводит политику создания светского государства, но с заигрыванием с националистами. Мне это очень четко напоминает ситуацию, которая была при Януковиче. Последний слишком заигрывал с националистами. Правящая «Партия регионов» даже завела в парламент ярко выраженную националистическую силу. То же самое творилось в Казахстане. Ничему не учатся. Завели в парламент националистов и пытались с ними играть, вместо того, чтобы купировать проблему в зародыше, когда национализм в Казахстане только начал поднимать голову. Поэтому и вспыхнул-то юг страны, где в последнее время стремительно усиливалось влияние националистов», — провел аналогии Шевченко.

Федеральное агентство новостей /

Второй ошибкой, по мнению нардепа, стало слишком вольное отношение с инвесторами. Парламентарий напомнил, что Казахстан пытается вести прагматичную в финансовом плане политику. Почти все месторождения полезных ископаемых отданы западным инвесторам, которые подсуетились и получили номинальное, негласное право регулировать цены на энергоресурсы. В нужный момент была устроена провокация, после чего в бой бросили армию заранее подготовленных радикалов. На Украине тоже было нечто подобное из-за ошибки Януковича, который позволил МВФ диктовать Киеву свои условия.

«Здесь я хочу вам напомнить. Вы помните, как МВФ требовал от правительства Азарова поднятия цен на газ, чтобы газ шел по рыночной стоимости? В то время это послужило толчком к раскачиванию народного недовольства. В Казахстане произошло то же самое из-за того, что там много западных компаний, добывающих этот газ. Они требовали от предприятий сделать цену на газ более рыночной, скажем так. Потому что газ на самом деле принадлежит ведь не казахам, а иностранным компаниям. Я думаю, что это спланированная акция, интервенция, связанная с предстоящими переговорами Россия — НАТО», — объяснил ситуацию народный депутат.

Шевченко добавил, что США используют свою излюбленную схему — вместо того, чтобы честно договариваться с Москвой, делают все, чтобы получить хоть какой-нибудь козырь, который позволит гнуть свою линию как минимум по некоторым пунктам.

Ранее политолог Армен Гаспарян назвал главную ошибку США в организации беспорядков в Казахстане.