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ООН выразила беспокойство в связи с протестами в Казахстане

Политика
ООН выразила беспокойство в связи с протестами в Казахстане
pixabay.com

Нью-Йорк, 5 января. ООН с беспокойством наблюдает за происходящим в Казахстане. Об этом сообщил офис генсека Организации Антониу Гутерреша.

В ООН отреагировали на ситуацию в Казахстане. В республике начались протесты из-за повышения цен на газ. Офис генсека ООН призвал стороны воздерживаться от насилия. Организация подтвердила, что обеспокоена обстановкой в Казахстане.

«Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность», — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее прокомментировал ситуацию в соседнем государстве. Политик призвал жителей Казахстана не уничтожать страну. Рамзан Кадыров напомнил, что в Чечне тоже были протесты и война, которые унесли с собой множество жизней, а народ разделился.

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