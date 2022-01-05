Бюджетный смартфон Galaxy A03 начнут продавать 10 января по цене от 150 долларов

Москва, 5 января. Смартфон Samsung Galaxy A03 поступит в российские магазины 10 января. Южнокорейский техногигант сообщил, что устройство можно будет приобрести по цене от 150 долларов.

Компания Samsung официально представила Galaxy A03 в начале декабря, однако до сих пор о старте продаж и его стоимости ничего известно не было. Galaxy A03 является типичным представителем смартфонов начального уровня, поэтому стоимость его будет достаточно низкой.

Гаджет будет доступен на базе 12-нм чипсета UNISOC T606, который объединяет два ядра Cortex-A75, шесть Cortex-A55 и графику Mali-G57. Кроме того, Galaxy A03 будет представлен в конфигурациях с 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, а также с 4 Гб ОЗУ и накопителем 64 Гб .

Ранее был составлен список наиболее востребованных мобильных устройств стоимостью до 15 тысяч рублей. Рейтинг самых продаваемых смартфонов опубликовали эксперты «AliExpress Россия», в который вошли Samsung Galaxy A12 и Galaxy A02.