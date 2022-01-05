Авиабаза «Айн аль-Асад» в иракской провинции Анбар подверглась ракетному обстрелу

Багдад, 5 января. Авиабаза в районе иракской провинции Анбар, где расположены военнослужащие ВС США, в очередной раз подверглась ракетному обстрелу.

По имеющейся информации, удар был нанесен по авиабазе «Айн аль-Асад». Ранее иракские СМИ сообщали, что 5 января несколько ракет упали неподалеку от американской базы близ аэропорта столицы Ирака. Позднее местными силовиками также были обнаружены подготовленные к запуску боеприпасы.

Предполагается, что обстрел был произведен с запада Багдада. По словам военных, ракеты были выпущены из системы залпового огня советского производства.