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Авиабаза «Айн аль-Асад» в иракской провинции Анбар подверглась ракетному обстрелу

Армия
Авиабаза «Айн аль-Асад» в иракской провинции Анбар подверглась ракетному обстрелу
airforce.com  /  U.S. Air Force

Багдад, 5 января. Авиабаза в районе иракской провинции Анбар, где расположены военнослужащие ВС США, в очередной раз подверглась ракетному обстрелу.

По имеющейся информации, удар был нанесен по авиабазе «Айн аль-Асад». Ранее иракские СМИ сообщали, что 5 января несколько ракет упали неподалеку от американской базы близ аэропорта столицы Ирака. Позднее местными силовиками также были обнаружены подготовленные к запуску боеприпасы.

Предполагается, что обстрел был произведен с запада Багдада. По словам военных, ракеты были выпущены из системы залпового огня советского производства.

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сша ирак удар авиабаза
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