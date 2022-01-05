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Вратарь петербургского «Зенита» Крицюк заразился коронавирусом

  /   Обновлено: 05 января 2022 20:37
Спорт
Вратарь петербургского «Зенита» Крицюк заразился коронавирусом
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 5 января. Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк сдал положительный тест на COVID-19.

Вратарь петербургского «Зенита» Станислав Крицюк, который восстанавливается после операции на колене, сообщил подписчикам в stories Instagram-аккаунта, что заразился коронавирусом.

«К сожалению, вирус не прошел мимо меня», — написал голкипер, прикрепив фото с тестом на COVID-19.

Вратарь петербургского «Зенита» Крицюк заразился коронавирусом
Prt Scr instagram.com / @kritciuk_01

Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года. Голкипер провел за петербургский клуб семь матчей РПЛ, в которых пропустил девять голов. На счету Крицюка две игры в составе сборной России по футболу.

Ранее лидер рейтинга ATP Новак Джокович не смог въехать в Австралию. У сербского теннисиста, получившего медотвод, возникли проблемы с оформлением визы.

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Зенит рпл Крицюк коронавирус
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