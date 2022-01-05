Вратарь петербургского «Зенита» Крицюк заразился коронавирусом

Санкт-Петербург, 5 января. Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк сдал положительный тест на COVID-19.

Вратарь петербургского «Зенита» Станислав Крицюк, который восстанавливается после операции на колене, сообщил подписчикам в stories Instagram-аккаунта, что заразился коронавирусом.

«К сожалению, вирус не прошел мимо меня», — написал голкипер, прикрепив фото с тестом на COVID-19.

Prt Scr instagram.com / @kritciuk_01

Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года. Голкипер провел за петербургский клуб семь матчей РПЛ, в которых пропустил девять голов. На счету Крицюка две игры в составе сборной России по футболу.

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