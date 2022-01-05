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Первый космонавт-казах Аубакиров призвал ввести в страну войска ОДКБ

  /   Обновлено: 05 января 2022 20:38
Армия
Первый космонавт-казах Аубакиров призвал ввести в страну войска ОДКБ
Prt Scr youtube.com  /  RT

Нур-Султан, 5 января. Страны Организации Договора о коллективной безопасности должны отреагировать на вспыхнувшие в Казахстане протесты, заявил первый космонавт республики, генерал-майор казахстанских ВВС Токтар Аубакиров.

Выступая в эфире телеканала «Хабар», он призвал членов ОДКБ ввести в Казахстан войска. При этом Аубакиров подчеркнул, что на такие меры должны пойти все участники организации, а не одно государство.

Как сообщалось ранее, новый год в Казахстане начался с протестов, вызванных повышением стоимости сжиженного газа. Акции пронеслись в восьми регионах страны, что привело к отставке правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики был назначен Алихан Смаилов. Ему было поручено сроком на полгода ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ и другое топливо, а также социально значимые продукты.

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Казахстан протесты одкб аубакиров
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