Первый космонавт-казах Аубакиров призвал ввести в страну войска ОДКБ

Нур-Султан, 5 января. Страны Организации Договора о коллективной безопасности должны отреагировать на вспыхнувшие в Казахстане протесты, заявил первый космонавт республики, генерал-майор казахстанских ВВС Токтар Аубакиров.

Выступая в эфире телеканала «Хабар», он призвал членов ОДКБ ввести в Казахстан войска. При этом Аубакиров подчеркнул, что на такие меры должны пойти все участники организации, а не одно государство.

Как сообщалось ранее, новый год в Казахстане начался с протестов, вызванных повышением стоимости сжиженного газа. Акции пронеслись в восьми регионах страны, что привело к отставке правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики был назначен Алихан Смаилов. Ему было поручено сроком на полгода ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ и другое топливо, а также социально значимые продукты.