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Чартер — это всегда риск: на что имеют право пассажиры отмененных или задержанных рейсов

Общество
Чартер — это всегда риск: на что имеют право пассажиры отмененных или задержанных рейсов
Федеральное агентство новостей  / 

Ухудшение погодных условий в Москве недавно привело к тому, что более 60 авиарейсов в столичных аэропортах задержаны или отменены вовсе. В беседе с ФАН адвокат, профессор права и общественный деятель Янис Юкша рассказал, что могут требовать пассажиры задержанных рейсов от авиакомпаний, подчеркнув, что люди, купившие билет на чартерный рейс, не могут рассчитывать на материальное возмещение, если по вине перевозчика опоздали на стыковку с другим самолетом.

«Если люди покупают билеты на чартерные рейсы, то они должны понимать, что чартерный рейс может быть задержан. И у них время всегда дается ориентировочное. И поэтому проблему, что из-за задержки чартера не успели на другой самолет, она не может быть решена за счет компании. Напомню, что чартерные рейсы — это всегда рисковые рейсы. Если рейс регулярный и человек по авиаперевозчика опоздал на стыковочный рейс, то тут ответственность берет компания, и она все компенсирует человеку. Также пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным», — объяснил юрист.

 «Чартерные рейсы – это всегда рисковые рейсы»: юрист напомнил на что имеют право пассажиры отмененных или задержанных рейсов
vk.com / Группа ВКонтакте

Собеседник ФАН отметил, что пассажиры регулярных рейсов, не чартерных, имеют право и на возмещение убытков, и компенсацию морального вреда. Так, человек вправе обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса в случае, если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и так далее. К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение шести месяцев со дня задержки рейса.

Накануне стало известно, что задержано или отменено было 67 перелетов. Во Внуково задержали 20 рейсов, еще один попал под отмену. При этом в Домодедово ситуация не лучше: решение отложить распространилось на 32 перелета, также два отменили. В Шереметьево фиксируется задержка четырех рейсов, восемь были сняты с выполнения.

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