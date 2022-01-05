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Самолеты авиакомпании Air Astana остаются в аэропортах Москвы и Петербурга

  /   Обновлено: 05 января 2022 20:32
Общество
Самолеты авиакомпании Air Astana остаются в аэропортах Москвы и Петербурга
Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Москва, 5 января. Самолеты казахской авиакомпании Air Astana не могут вылететь из аэропортов Москвы и Петербурга в Казахстан.

Дело в том, что аэропорт в Алма-Ате оказался захвачен митингующими, а в столице республики — Нур-Султане — закрыт. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что такой длительный простой влетит Air Astana «в копеечку»: необходимо платить за стоянку воздушных судов. При этом пассажиры массово отказываются от купленных ранее билетов.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще один рейс в Казахстан, запланированный из Москвы в Нур-Султан. Самолет должен был вылететь из Шереметьево в 23:25 по московскому времени.

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