МИД Германии осудил проведение марша в честь Бандеры на Украине

Берлин, 5 января. Германия осуждает преступления, совершенные украинскими националистами, в том числе под руководством Степана Бандеры во время Второй мировой войны, рассказал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Соответствующим заявлением он поделился во время брифинга. Таким образом по просьбам сотрудников СМИ он прокомментировал марш в честь Бандеры, который состоялся 1 января в Киеве. По данным правоохранительных органов, в мероприятии приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Бургер подчеркнул, что немецкая сторона «осуждает и выступает против любой формы антисемитизма и прославления нацистских преступлений».

«Конечно, мы также осуждаем совершенные организацией украинских националистов, в том числе под руководством Бандеры, преступления в отношении гражданских лиц. Значительная часть этих преступлений, об этом нужно помнить, была совершена в коллаборации с немецкими оккупационными войсками», — добавил он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что действия Российской Федерации имеют цену, а выход из кризиса на Украине может быть лишь через диалог. Об этом она рассказала перед поездкой в Соединенные Штаты.