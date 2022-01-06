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Собака спасла травмированного туриста от замерзания в горах Хорватии

Видео

Пушистый аляскинский маламут стал героем после того, как спас от смерти туриста. Мужчина упал в горное ущелье и сильно травмировался. Пес часами защищал его от ветра и холода, пока на место не прибыли спасатели.

Происшествие случилось в горах Велебит. Один из туристов после падения повредил позвоночник и оказался обездвижен.

На место оперативно вызвали экстренную службу, однако спасателям было не просто добраться до ущелья, чтобы оказать пострадавшему помощь.

Восьмимесячная собака по кличке Север более 13 часов согревала мужчину лежа на нем, благодаря этому человек не замерз и стался жив.

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турист собака горы хорватия
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