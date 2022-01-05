Вооруженный ножом террорист порезал сотрудника службы безопасности Туниса

Дуз, 5 января. Службу безопасности Туниса, патрулировавшую район в расположенном к югу от столицы городе, атаковал вооруженный ножом гражданин, который заявил о принадлежности к террористической организации.

По информации местных СМИ, перед задержанием правоохранителями нападавший успел ранить сотрудника СБ. Позже он признался в поддержке боевиков из группировки «Ансар аш-Шариа», которая является «дочерним» объединением запрещенной в РФ террористической «Аль-Каиды1 в Исламском Магрибе».

Представитель генпрокурора и суда первой инстанции в городе Кебили Халиль бин Фарадж разъяснил, что гражданин работал учителем в Меденине и повторял слова «Аллах акбар» во время атаки на патруль службы безопасности. Нападавший уточнил, что следовал приказам эмира, отметив, что группировка нацелилась на политических деятелей и лидеров, включая президента.

Примечательно, что местные власти каждый раз заявляют о значительных успехах в области безопасности. Однако террористические группировки по-прежнему угрожают мирному существованию граждан, поэтому правоохранители серьезно относятся к предупреждениям боевиков.

Накануне тунисские силовики сорвали попытку поджога резиденции национального главы. Злоумышленника арестовали.

1 Организация запрещена на территории РФ.