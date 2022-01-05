Юрист Соловьев подсказал, как не потерять деньги за отель после отмены рейсов в Казахстан

На протяжении последних пяти лет уже нет необходимости заранее оплачивать забронированный номер в отеле. Об этом в беседе с ФАН рассказал заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Как стало известно ранее, российская авиакомпания «Аэрофлот» начала отменять рейсы в Казахстан на фоне беспорядков. По словам юриста, клиентам, успевшим забронировать номера в отелях, не стоит беспокоиться. Как минимум по той причине, что, скорее всего, им не пришлось платить за эти места.

«Насколько я знаю, на сегодняшний день гостиничный сервис развит таким образом, что человек бронирует гостиницу, а оплачивает по факту прибытия на место. Мне кажется, уже лет пять нет практики, когда было нужно платить за бронь», — сообщил юрист.

Иван Соловьев также дал разъяснения на тот случай, если потребитель по какой-то причине все же производил оплату вперед.

«Если человек перечислил деньги, у него забронирована гостиница, но вследствие форс-мажорных обстоятельств он не может туда добраться, соответственно, он связывается тем же способом, каким бронировал место, и просит вернуть предоплату в связи с отменой рейса. Любое добросовестное предприятие, которое оказывает услуги по проживанию, должно вернуть деньги», — пояснил собеседник ФАН.

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«До обращения в казахский суд я советую поинтересоваться вот чем. Наверняка, есть ассоциация казахских отельеров. Можно пожаловаться в головной офис той компании, которая допустила такую ситуацию. Можно попробовать уладить все вопросы в электронной переписке. Крайний вариант решения — суд. В таком случае главный совет — документировать и сохранять всю переписку, которая была, начиная с первичной заявки и заканчивая всеми остальными спорными моментами», — подытожил доктор юридических наук.

В завершение он напомнил о том, что обращение в суд — весьма трудоемкий процесс. Именно поэтому сперва стоит попробовать воспользоваться другими способами.

Ранее стало известно, что дополнительные силовые подразделения подъезжают к президентскому дворцу в Нур-Султане. Беспорядки в ряде городов Казахстана начались после повышения цен на сжиженный газ.