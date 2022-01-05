Военнослужащие РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО примут участие в АрМИ-2022

Санкт-Петербург, 5 января. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа из Нижегородской области и Подмосковья примут участие в отборочных этапах Армейских международных игр 2022 года.

Согласно информации пресс-службы ЗВО, специалисты РХБЗ представят танковое объединение в конкурсах «Безопасная среда», «Специальный район», «Специалист ТДА» и «Белое солнце». Первые отборочные этапы к АрМИ-2022 пройдут на полигонах Алабино, Головеньки и Мулино.

Отмечается, что в мероприятиях будет задействовано свыше 2,6 тысячи военных, а также около 320 единиц вооружения, боевой и специальной техники. На отборочных этапах представят новейшие машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, будет задействована термодымовая аппаратура ТДА-3 и реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.

Ранее сообщалось, что российские войска РХБЗ получат новую машину разведки на базе автомобиля «Тайфун-К». Для машин был разработан новейший приборный комплекс, который позволяет увеличить скорость и дальность ведения разведки в два раза.