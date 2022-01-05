Глава казахской диаспоры в Петербурге Антеев поддержал действия Токаева во время протестов

Санкт-Петербург, 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поступил правильно, когда пообещал жесткую реакцию в адрес митингующих. С таким мнением выступил глава казахской диаспоры в Петербурге Мухтар Антеев.

Недавно в стране начались погромы из-за роста цен на топливо для автомобилей. Токаев выступил с обращением к нации и пообещал «максимально жестко действовать по отношению к нарушителям». Антеев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» прокомментировал события в Казахстане и реакцию президента.

«Токаев правильно выступил. На это нельзя по-другому реагировать, когда жгут машины и так далее. Но причина не только в повышении цен. Определенные силы в самой власти используют недовольства народных масс. С тех пор как Назарбаев (экс-президент Казахстана. — Прим. ФАН) ушел от власти, все понимают что он далеко не уходил. Получилось двоевластие», — пояснил глава диаспоры.

akorda.kz / Официальный сайт президента республики Казахстан

Также у эксперта поинтересовались, кому могут быть выгодны митинги в соседней стране. Антеев подчеркнул, что пока данных о руководителях протестов нет.

Ранее политолог Алексей Мухин не исключил влияния западных спецслужб на возникновение акций в Казахстане. Он уверен, что Вашингтону выгодна остановка сближения Нур-Султана и Пекина.