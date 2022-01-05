Роберт Де Ниро обвинил бывшую ассистентку в краже 6 млн долларов

Вашингтон, 5 января. Актер Роберт Де Ниро подал в суд на свою бывшую ассистентку Грэм Чейз Робинсон, обвинив ее в использовании его кредитки для личных нужд.

Де Ниро утверждает, что Робинсон использовала его деньги на протяжении четырех лет. В списке расходов оказались такси, клининг, доставка еды, размещение в гостиницах, а также няня для собаки, уроки пилатеса, телефонные счета. Кроме того, актер обвиняет ее в использовании полетных миль на 300 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

Актер утверждает, что женщина потратила в общей сложности 6 млн долларов. Экс-ассистентка, в свою очередь, подала ответный иск к продюсеру, выдвинув к нему ответные обвинения в эмоциональном насилии, сексистских комментариях и принуждении к физическому контакту. Робинсон требует взыскать с режиссера 12 млн долларов. Свою вину она не признает.

Летом прошлого года актер получил травму ноги в Оклахоме, куда приехал сниматься в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Во время съемок Де Ниро упал и повредил четырехглавую мышцы бедра.