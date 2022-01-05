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Аналитик Осин: Россия продолжит плавно наращивать экспорт электроэнергии

Экономика
Аналитик Осин: Россия продолжит плавно наращивать экспорт электроэнергии
vpes.ru

Москва, 5 января. Россия нарастила поставки электричества на внешние рынки почти в два раза по итогам прошедшего года. В дальнейшем она продолжит увеличивать экспорт, однако уже более медленными темпами, заявил аналитик Александр Осин в разговоре с РИА Новости.

Основными покупателями выступили страны Балтии, Финляндия и Китай. Многие государства стали активнее закупать электричество на фоне энергетического кризиса. Рыночные игроки утверждают, что поставки могут вырасти до рекордного уровня в 21,5 миллиарда киловатт в час.

«Ожидаем существенно более плавного, на 3-8% в среднем год к году в соответствии с долгосрочными трендами, обусловленными динамикой сырьевых рынков, роста экспорта электроэнергии из РФ в 2022-2026 годах», — отметил Осин.

Тем временем Китай стал увеличивать закупки энергоносителей из-за влияния сезонных факторов. Государственная электросетевая компания Поднебесной ранее сообщила о риске столкнуться с дефицитом электричества.

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