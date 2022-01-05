Медведева вспомнила, как Милохин сбежал от нее посреди тренировки

Москва, 5 января. Фигуристка Евгения Медведева призналась, что ее дуэт с блогером Даней Милохиным в шоу «Ледниковый период» начался с проблем. Однажды артист уехал домой во время репетиции.

Даня Милохин и Евгения Медведева стали одной из самых ярких пар телепроекта «Ледниковый период». Однако их сотрудничество началось не лучшим образом. Медведева призналась в подкасте «Шляпа», что в одну из тренировок музыкант просто сбежал от нее.

«Приходит и говорит: «Мне лень, я не хочу». Я отправила его домой. Он сказал: «Пока». Сел в «Майбах» и уехал домой. Илья (Авербух. — Прим. ред.) говорит: «Он что реально уехал домой?» Мы пошли проверять его машину на парковку. Он точно уехал», — поделилась фигуристка.

По словам Медведевой, сперва она была очень обижена на артиста и расстроена из-за его поступка. Но спустя время она поняла, почему он решил сбежать от нее: «В

какие-то моменты действительно лучше встать и сказать: «Пока!»». Несмотря на проблемы, вскоре артист завоевал расположение судей и зрителей.

После завершения проекта Милохина обвинили в несправедливом отношении к Медведевой. Артист начал терять поклонников из-за танца с TikTok-блогером Кэт.