Ростех намерен передать авиакомпаниям порядка 20 самолетов SSJ100

Москва, 5 января. Госкорпорация «Ростех» в ближайшее время намерена передать российским авиакомпаниям порядка 20 новых самолетов марки Sukhoi Superjet 100. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил генеральный директор компании Сергей Чемезов.

Что касается «суперджетов», сейчас в эксплуатации находятся более 170 лайнеров и чуть более 20 машин произведено, сообщил он.

«В ближайшее время мы будем уже передавать в авиакомпании, такие как "Россия", Red Wings и "Азимут"», — отметил глава Ростеха.

По его словам, в парке «Азимута» присутствуют исключительно SSJ.

«У них одна машина имеет налет до восьми-девяти часов в сутки, что является, в общем, очень хорошим показателем, независимо от произведенных в каких-либо других компаниях самолетов. И я надеюсь, что положительный опыт этой компании будет способствовать расширению использования данного самолета и другими российскими авиакомпаниями», — подчеркнул Чемезов.

Глава Ростеха ранее анонсировал начало серийной сборки самолета МС-21 полностью российского производства — она стартует в 2024 году.