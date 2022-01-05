Байден «потерял два года» во время обращения к гражданам США

Вашингтон, 5 января. Президент США Джо Байден выступил с обращением к гражданам страны, но не смог вспомнить, какой сейчас год.

Речь американского лидера была посвящена распространению нового штамма коронавирусной инфекции.

«Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но — ради всего святого — пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть», — сказал он.

Оговорка со стороны главы Белого дома вызвала оживленную реакцию пользователей социальных сетей. Некоторые граждане США традиционно подшучивали над Байденом, но нашлись те, кого такая ошибка президента заставила насторожиться.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил аналогичную ошибку в ходе поздравления горожан с Новым годом. Однако политик, наоборот, «перенесся» в 2220 год.