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Войска ЗВО проведут свыше 40 тысяч боевых стрельб в 2022 году

  /   Обновлено: 05 января 2022 20:15
Армия
Войска ЗВО проведут свыше 40 тысяч боевых стрельб в 2022 году
Пресс-служба Западного военного округа

Петербург, 5 января. Подразделения Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году проведут свыше 40 тысяч боевых стрельб, а также плановых мероприятий боевой подготовки.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев сообщил, что в учениях будут задействованы военнослужащие всех отделений, взводов, рот и батальонов. По его словам, солдаты, сержанты и офицеры ВС РФ также примут участие в отборочных этапах более 27 различных конкурсов в рамках АрМИ-2022.

«Полигон Алабино гвардейской танковой армии примет в этом году несколько международных конкурсов, а также VIII Международный военно-технический форум», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что стратегические командно-штабные учения «Гром» запланированы на начало текущего года. В маневрах будет задействована российская ядерная триада.

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учения зво боевые стрельбы
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