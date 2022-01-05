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Новейшие машины войск РХБЗ поступили на вооружение российских ракетчиков

Армия
Новейшие машины войск РХБЗ поступили на вооружение российских ракетчиков
army-news.ru

Москва, 5 января. Перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения получили около 100 единиц современной техники войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что среди новейших машин ракетчики получили АРС-14КМ, РХМ-6 и первые образцы УТМ-80М. Эта техника позволяет как провести разведку, так и обеспечить полную специальную обработку вооружения, машин, в том числе автономных пусковых установок.

В военном ведомстве отметили, что после обновления линейки специальной техники в РВСН существенно сократились сроки выполнения задач, а также повысилось качество их выполнения благодаря расширению возможностей современных машин.

Ранее сообщалось, что Ракетные войска стратегического назначения полностью перешли на цифровые технологии передачи информации. Кроме того, там был полностью обновлен парк станций спутниковой связи.

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