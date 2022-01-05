Лидер Мали открыл новый стадион в центре Бамако

Бамако, 5 января. Лидер переходного правительства Мали Ассими Гоита провел в столице республики церемонию открытия «Стадиона 26 марта». Об этом политик сообщил в официальном Twitter-аккаунте.

J’ai procédé a la réouverture ce matin du stade du 26 mars de Bamako, flambant neuf, il répond désormais aux normes internationales. Ce joyau du patrimoine sportif malien doit impérativement être sauvegardé. pic.twitter.com/48YqVjsIqi — Colonel Assimi GOITA (@GoitaAssimi) January 4, 2022

Новый объект культурно-массового назначения соответствует всем международным стандартам. По словам президента, населению страны необходимо «беречь жемчужину спортивного наследия Мали».

Временные власти Бамако продолжают демонстрировать приверженность восстановлению республики. Помимо повышения уровня безопасности и борьбы с террористическими группировками, государственный аппарат занялся комплексным развитием страны. Средства, которые свергнутые профранцузские ставленники отправляли за рубеж, теперь распределяются на улучшение инфраструктуры и строительство объектов народного достояния.

Ранее переходное правительство обратилось к представителям западноафриканских стран с просьбой перенести президентские выборы на пять лет. Власти Мали не хотят форсировать события и рассчитывают за этот срок тщательно подготовиться, чтобы провести честный плебисцит.