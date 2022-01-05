Российские банки увеличили выдачу потребкредитов на 15% за 2021 год

Москва, 5 января. Количество выданных ссуд россиянам в 2021 году оказалось на 15,1% больше, чем в предыдущем, но на 14,3% меньше в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Жители РФ за 11 месяцев прошлого года оформили более 15 миллионов потребительских кредитов. Специалисты объясняют, что высокие значения связаны с эффектом низкой базы.

«Данный рост во многом связан с последствиями "карантинных" мероприятий во 2-м квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов упала наиболее сильно», — отметили в НБКИ.

Потребительский кредит ранее был назван наиболее популярным финансовым продуктом среди россиян, а второе место досталось кредитной карте.