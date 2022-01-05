Казахтелеком восстановил проводное интернет-соединение в ряде регионов

Нур-Султан, 5 января. Оператор связи «Казахтелеком» включил проводной интернет в ряде регионов Республики Казахстан. На это указывают данные сервиса Globalcheck. Отмечается, что интернет-соединение было восстановлено в Актау.

Интернет-соединение в Казахстане было отключено на фоне протестов, связанных с повышением цен на топливо. Жители республики испытывали сложности при попытке попасть на сайты ряда средств массовой информации. Кроме того, в ряде городов была отключена телефонная связь.

Власти Казахстана ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. В Нур-Султане с 23:00 до 07:00 будет действовать комендантский час, проведение массовых мероприятий и митингов в городе было запрещено.