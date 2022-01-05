Пассажиры рейса «Минск — Алма-Аты» и сотрудники аэропорта прокомментировали отмену вылета

Авиакомпания «Белавиа» отменила рейс из Минска в Алма-Ату после начала регистрации. Жители Казахстана не могут попасть домой и связаться с родственниками.

Сотрудники аэропорта подтвердили отмену рейса после сообщений о захвате аэродрома в Казахстане. Пассажиров, которые должны были лететь на вечернем самолете, на ночь поселят в местных отелях.

«Размещать будем в гостинице до завтрашнего дня. Завтра будете принимать решение. Либо вы возвращаетесь к себе, откуда прилетели, либо еще есть рейс в Нурсултан», — заявил представитель авиакомпании.

Жители Казахстана, оставшиеся в Минске, переживают за своих близких. По их словам, местные не ожидали, что митинги перерастут в такое массовое явление.

«Последняя информация была о том, что захватили акимат, сожгли прокуратуру. Отключили по всему Казахстану Интернет. Не могу дозвониться до родственников, ничего абсолютно», — рассказывает пассажирка отмененного рейса.

Посетители аэропорта назвали происходящее в Казахстане «революцией». Ранее местные СМИ сообщили, что протестующие захватили здание аэродрома, а сотрудников эвакуировали. Министерство транспорта Белоруссии заявило, что рейсы в страну будут осуществляться только с особого разрешения.