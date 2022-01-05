Киев, 5 января. Украинцы не готовы перенять политические модели Европы из-за низкого уровня благосостояния. Об этом заявил аналитик экспертного правительства Валентин Землянский.

В Киеве прокомментировали возможность перенять европейские политические модели. По словам Землянского, в Европе столетиями взращивалась культура, которую «насаживали» саблями и мушкетами.

«Если ты пробалаболился — снесли тебе башку», — констатировал эксперт в эфире телеканала «Наш».

Землянский добавил, что на Украине эти ценности назывались «понятиями». Однако в этом государстве всех дружно ведут побираться на фоне желания жить как в Евросоюзе, отметил аналитик.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее призвал ЕС ввести санкции против Украины. Политик выступил с таким заявлением после митинга националистов в Киеве.