Житель Удмуртии выиграл в новогоднем тираже лотереи 750 тысяч рублей

Ижевск, 5 января. Житель Удмуртской Республики принял участие в новогоднем тираже лотереи и выиграл 750 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Столото», за выигрышем мужчина пока не обратился. В целом жители региона благодаря розыгрышу стали обладателями 19,6 миллиона рублей, добавили в компании.

Другие победители новогоднего тиража «Русского лото» уже начали обращаться за крупными выигрышами. Например, первым за призом обратился менеджер медицинской компании из Москвы, выигравший миллион рублей. По словам мужчины, он приобрел пять билетов новогоднего тиража в мобильном приложении, выбирая их наугад и не придерживаясь какой-то определенной тактики.

Также в России в начале 2022 года появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Один счастливый билет был куплен в Москве, а другой — в Краснодарском крае: каждый участник выиграл по 500 миллионов рублей.