Названы десять самых популярных сленговых слов 2021 года

Сложный для многих 2021 год наконец закончился. В чем нельзя упрекнуть прошедший год, так это в том, что он был скучным, пишет журнал Maxim.

Каждый уходящий год всегда приносит новые слова. Период в 365 дней можно замечательно описать сленговыми словами, появившимися в этом году. Филологи из Оксфорда, выпускающие тот самый знаменитый словарь заявили, что главным словом ушедшего года является слово «вакцинация». Но и неологизмы «ваксер» и «антиваксер», от него произошедшие, тоже имеют место быть, а многим нравятся даже больше.

Несмотря на ковидные ужасы и связанные с ними нововведения, в нашей стране происходило и кое-что позитивное. Молодые исполнители выпускали новые песни, подростки влюблялись и целовались, люди продолжали жить, несмотря ни на что, и все это нашло отражение в списке самых актуальных слов 2021 года.

Читатель может проверить себя на свое место в современном обществе и знание трендовых слов. Давайте проверим, насколько вы в теме актуальных в России событий и сможешь ли назвать значения всех слов!

Антиваксер

Повсеместная вакцинация от COVID-19 разделила общество на согласных и несогласных. Ученые и власти считают, что таким образом злосчастную болезнь наконец можно будет победить, но не все с этим согласны.

Чем больше увеличивается градус строгости обязательной вакцинации, тем больший всплеск протестов он вызывает.

Болеть за кого-то в этой борьбе бессмысленно. Жаль и врачей, и тех кто не верит, ведь сложно в столь тяжелое время поверить кому-либо вообще.

На чиле, на расслабоне

Пока кто-то борется за свободу и жизнь, где-то в стороне молодежь расслабляется и отдыхает, под песню Джигана «На чиле, на расслабоне». Она появилась на площадках летом 2021 года и стала практически нарицательной. Ведь многие, махнув на бессмысленные противостояния, прошедшим летом взяли данный клич на вооружение.

instagram.com / @iamgeegun

Взорнул

Слово «орать» в значении «смеяться» давно использовали представители прогрессивной молодежи. Откуда оно взялось, точно неизвестно, но есть предположение, что это калькирование с английского crying of laughter — «плачу от смеха». В данном случае глагол cry можно перевести не только как «плач», но и «ор».

В 2021 году к «орнуть» преобразилось во «взорнуть». Значение то же, разве что добавляет резкости данному неологизму. Это некий антоним слову «всхлипнул» или «взгрустнул». Его также можно заменить на «хохотнул» или «прыснул», если хотите.

Все ускоряется, и времени хохотать на полную просто нет.

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QR-код

Еще одно слово из ковидного словаря. Сначала мы шутили про куар-коды в ресторанах, ТЦ и так далее, но сейчас уже не до шуток.

Сейчас от этой реальности уже не отвертеться. У тебя всего два способа получить заветный ключ — либо вакцинируйся, либо приобретай натуральные антитела.

Федеральное агентство новостей /

Повесточка

Ну тут все просто. Это уменьшительно-ласкательное от серьезной и прагматичной «повестки дня». Естественно, она обозначает одно — актуальную проблематику, которая иногда прямо-таки на первом плане в некоторых фильмах, шоу и прочих изначально развлекательных форматах.

Иногда мы просто ухмыляемся и заявляем:

«Эта новая «Матрица» явно с фем-повесточкой».

Менталочка

Если совсем просто, то речь конечно же о ментальном здоровье. Можно например употребить это так:

«Не все выдерживают повесточку, и тогда менталочка бо-бо».

Это замечательное слово вкратце описывает наше сумрачное состояние в конце второго пандемийного года.

Человечество изо всех сил старается кричать, что с ним нужно быть ласковее и осторожнее, что мы не грубая скотина.

Симпл-димпл

Вы удивитесь, но это самый популярный запрос в поисковиках 2021 года. Это детская игрушка, построенная по принципу лопающихся пузырьков на упаковочной ленте. Тех самых, которые успокаивали ваши нервишки в детстве. Только в случае с симпл-димпл, пузырьки не лопаются, а вдавливаются, и их можно выдавить обратно с другой стороны.

Это некая реинкарнация забытого шарикоподшипникового спиннера, но и здесь многие увидели «повесточку» и предрекают детям проблемы с «менталочкой», ведь в большинстве случаев симпл-димпл окрашен в цвета радуги, а это, как мы знаем, не самый традиционный знак и навевает тысячегендерный апокалипсис.

Главное, что мы поняли из повестки уходящего 2021 года, — нужно быть ласковее с самими собой и другими, и тогда все будет хорошо. Вперед — в 2022 год!

Ранее сообщалось, как в Туле сделали гигантский поп-ит (он же симпл-димпл).