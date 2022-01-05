Власти Казахстана ввели режим ЧП на всей территории республики

Нур-Султан, 5 января. Режим чрезвычайного положения начал действовать на всей территории Казахстана по решению местных властей.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения сложившейся ситуации.

Власти Казахстана ранее ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане и усилили охрану общественного порядка. Также с 23:00 до 07:00 в столице республики будет действовать комендантский час.