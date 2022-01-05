Биржевой курс евро превысил 86 рублей впервые с 21 сентября

Москва, 5 января. Курс евро в ходе торговой сессии на Московской бирже впервые с 21 сентября превысил отметку в 86 рублей, следует из данных, опубликованных на сайте площадки.

Доллар, в свою очередь, поднялся до 76 рублей за денежную единицу. Американская валюта находится на максимуме впервые с апреля 2021 года.

Утренние торги на Мосбирже начались с частичного укрепления курса рубля. Курс доллара подешевел на 4,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составил 73,3 рубля. В свою очередь евро подорожал на 11,75 копейки — до 85,1 рубля за денежную единицу.

Цена североморской марки нефти Brent с поставкой в марте 2022 года поднялась на 1,31% — до 81,05 доллара за баррель. Затем котировки на торгах лондонской биржи ICE ускорили рост. По состоянию на 17:00 по московскому времени стоимость достигла 81,14 доллара за баррель.