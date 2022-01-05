Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 21:02
21:00
Политика
Госдеп США призвал сограждан избегать акций протеста в Казахстане
20:59
Спорт
Гол российского полузащитника Черышева вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании
20:57
Общество
Японский автоконцерн Honda покинет российский рынок в 2022 году
20:57
Армия
Белый дом отказался попунктно отвечать на предложения России по безопасности
20:56
Весь мир
МВД Туниса: Арест замглавы «Ан-Нахды» вызван подозрениями в терроризме
20:55
Общество
Виталий Милонов озвучил возможное решение ситуации в Казахстане
20:53
Общество
Елизавета II оценила костюм скопировавшей ее образ девочки на Хэллоуин
20:52
Происшествия
ДТП с погибшим ребенком и пятью пострадавшими произошло в Краснодаре
20:50
Происшествия
Глава Екатеринбургской епархии едва не погиб от холода на трассе после ДТП
20:49
Общество
Российские авиакомпании приостановили продажу билетов на рейсы в Казахстан
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Биржевой курс евро превысил 86 рублей впервые с 21 сентября

  /   Обновлено: 05 января 2022 19:50
Экономика
Биржевой курс евро превысил 86 рублей впервые с 21 сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 января. Курс евро в ходе торговой сессии на Московской бирже впервые с 21 сентября превысил отметку в 86 рублей, следует из данных, опубликованных на сайте площадки. 

Доллар, в свою очередь, поднялся до 76 рублей за денежную единицу. Американская валюта находится на максимуме впервые с апреля 2021 года.

Утренние торги на Мосбирже начались с частичного укрепления курса рубля. Курс доллара подешевел на 4,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составил 73,3 рубля. В свою очередь евро подорожал на 11,75 копейки — до 85,1 рубля за денежную единицу.

Цена североморской марки нефти Brent с поставкой в марте 2022 года поднялась на 1,31% — до 81,05 доллара за баррель. Затем котировки на торгах лондонской биржи ICE ускорили рост. По состоянию на 17:00 по московскому времени стоимость достигла 81,14 доллара за баррель.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Биржевой курс евро превысил 86 рублей впервые с 21 сентября
евро курс евро мосбиржа курсы валют биржевые торги биржевые курсы
Комментировать