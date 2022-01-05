Таксисты в Алма-Ате просят 1000 долларов за поездку до аэропорта

Алма-Ата, 5 января. Стоимость поездки на такси до аэропорта резко возросла на фоне протестов в Алма-Ате. Таксисты просят пассажиров заплатить 1000 долларов при средней цене в пять долларов.

Повышение цен связано со слухами о захвате аэропорта Алма-Аты участниками протестов, сообщает ТАСС. При этом некоторые таксисты отказываются от поездок в связи с возможным риском. Отмечается, что в настоящее время нет возможности выбраться из Алма-Аты и через Бишкек. Таксисты просят примерно 55 тысяч рублей за поездку.

В связи с протестами в Казахстане, вызванными повышением цен на сжиженный газ, авиакомпания «Белавиа» приняла решение об отмене рейсов в Алма-Ату. Российская авиакомпания «Аэрофлот» также начала отменять рейсы.