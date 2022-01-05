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Новак Джокович не может попасть в Австралию из-за проблем с визой

Спорт
Новак Джокович не может попасть в Австралию из-за проблем с визой
Global Look Press  /  Spain Oscar Barroso/Keystone Press Agency

Мельбурн, 5 января. Лидер рейтинга ATP Новак Джокович не может въехать в Австралию из-за неправильно оформленной визы.

Член команды Новака Джоковича допустил ошибку при оформлении визы на въезд в Австралию, сообщили журналисты британского таблоида The Times. По информации зарубежного издания, первая ракетка мира пытался въехать в страну по типу визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

Джокович до сих пор не прошел паспортный контроль. Более того, власти штата Виктория не планируют помогать 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» с получением визы. Не исключено, что из-за проблем с оформлением документа сербский теннисист пропустит Открытый чемпионат Австралии.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поставил ультиматум Джоковичу. Он заявил, что лучший теннисист мира будет выслан из страны, если не представит убедительных доводов отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса.

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австралия спорт виза теннис джокович
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