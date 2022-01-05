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Миллионы жителей Мали попросили Россию о помощи в решении кризиса безопасности на севере страны

Весь мир
Миллионы жителей Мали попросили Россию о помощи в решении кризиса безопасности на севере страны
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 5 января. Около двух с половиной миллионов граждан Мали подписали петицию с просьбой, чтобы Россия помогла разрешить кризис безопасности на севере страны. Об этом сообщили сотрудники издания DM TV.

Документ создали еще в 2016 году. Его подписали 2 417 313 человек. В то же время возле российского посольства прошла сидячая забастовка, целью которой люди обозначили привлечение внимания местного правительства к их требованиям.

«Мы, малийцы, больше не можем. Мы хотим, чтобы Россия поддержала нас. Силы многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) и солдаты военной операции Франции «Бархан» продемонстрировали неэффективность. Наша страна стала жертвой длительного конфликта, который поддерживают враждебно настроенные иностранные игроки», — объяснили участники акции.

Активизация деятельности боевиков и политические манипуляции Елисейского дворца с выводом войск поставили под угрозу безопасность мирного населения. В связи с этим правительство Мали нашло более надежного союзника в лице России.

Миллионы жителей Мали попросили Россию о помощи в решении кризиса безопасности на севере страны
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Власти африканской республики положительно оценили опыт ЦАР, где обучением личного состава ВС занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». В результате качественной подготовки у отечественных специалистов национальная армия смогла самостоятельно справиться с освобождением территории страны от боевиков.

В связи с этим власти Мали обратились за поддержкой к России, что вызвало недовольство и различные спекуляции со стороны коллективного Запада. Накануне, 4 января, директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко прокомментировал ситуацию. По его словам, деятельность по борьбе с терроризмом на территории республики не должна вызывать критику:

«Франция проводит там долговременную операцию «Бархан», но в последнее время Париж начал реконфигурацию своей миссии, что вызвало неоднозначную реакцию малийцев, которые почувствовали, что у них в связи с этим образуется некий вакуум в сфере безопасности. Нам понятно их стремление найти дополнительных партнеров для того, чтобы им помогали в этой борьбе. И как нам кажется, здесь, скорее, поле для сотрудничества, нежели для какой-то пикировки и критики».

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африка мали
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