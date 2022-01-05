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Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 2,1 млн баррелей

  /   Обновлено: 05 января 2022 19:45
Экономика
Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 2,1 млн баррелей
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 января. Коммерческие запасы нефти в США к концу 2021 года уменьшились на 2,1 млн баррелей — до 417,9 млн, следует из еженедельного обзора управления энергетической информацией минэнерго страны.

Эксперты, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали, что показатели к 31 декабря снизятся на 3,3 млн баррелей. Стратегический резерв черного золота сократился на 1,3 млн баррелей — до 593,7 млн баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге за этот же период увеличились до 37,3 млн баррелей с 34,7 млн.

Добыча сырья в США за неделю осталась на уровне, зафиксированном за две недели до Нового года, — 11,8 млн баррелей в сутки, говорится в обзоре министерства. За последние четыре недели средний объем добычи нефти составил 11,7 млн баррелей в сутки.

Тем временем стоимость североморской марки нефти Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 1,31% — до 81,05 доллара за баррель. Затем котировки ускорили рост и достигли 81,14 доллара за «бочку».

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