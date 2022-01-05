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Участники рынка жилья рассчитывают на более медленное подорожание аренды

Экономика
Участники рынка жилья рассчитывают на более медленное подорожание аренды
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 5 января. Темпы подорожания арендных ставок в городах-миллионниках России замедлятся в 2022 году, прогнозируют эксперты рынка недвижимости.

В прошлом году стоимость аренды в крупных городах в зависимости от числа комнат в квартире выросла на 20-30%, пишет ТАСС.

«По нашим оценкам, рост арендных ставок в 2022 году продолжится, но уже в меньшей динамике, чем это было в текущем году. Плавный рост стоимости может постепенно привести к выравниванию спроса и предложения, которые в последние 1,5 года испытывали сильные колебания», — пояснил глава проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

Между тем Российская ассоциация электронных коммуникаций опасается, что использование Государственной информационной системы в сфере аренды жилой и другой недвижимости может привести к проблемам у арендаторов, арендодателей, бизнеса и государства.

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