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Galaxy S20 FE вошел в число самых продаваемых смартфонов Samsung

Технологии
Galaxy S20 FE вошел в число самых продаваемых смартфонов Samsung
Prt Scr youtube.com  /  Just Use

Москва, 5 января. Смартфон Samsung Galaxy S20 FE стал одним из самых популярных гаджетов южнокорейского бренда. Всего было продано более 10 млн единиц товара за год.

Samsung представил новинку технорынка — Galaxy S21 FE. По словам представителей южнокорейской компании, предыдущая модель, S20 FE превосходно показала себя. Так, смартфон оказался настоящим хитом среди покупателей и разошелся тиражом в 10 млн единиц за год.

Следующая модель, S21 FE появилась на рынке с 4 января. Модель должна была поступить в продажу еще в 2021 году, однако смартфон добрался до покупателей незадолго до презентации S22 FE.

Владельцы моделей Samsung готовятся отказаться от операционной системы Android на своих смартфонах. Компания планирует плавный переход на новую ОП от Google Fuchsia.

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