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Италия намерена организовать международную конференцию по Ливии

Весь мир
Италия намерена организовать международную конференцию по Ливии
pixabay.com  / 

Рим, 5 января. Италия рассматривает возможность проведения международной конференции по Ливии в марте. Об этом сообщило египетское издание Al Shorouk со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Мероприятие посвятят мирному урегулированию кризиса в североафриканском государстве. Организовать его планируют через два месяца в итальянской столице.

Рим задумывает будущий форум как продолжение Парижской конференции, состоявшейся в минувшем ноябре. Тогда участники, прибывшие из более 20 стран, рассмотрели достигнутые результаты в политическом процессе и реализацию предыдущих решений по ливийскому вопросу.

Источники не раскрывают повестку дня планируемого мероприятия. Стороны, которых пригласят за стол переговоров, также пока неизвестны.

В ноябре 2018 года в Палермо прошла международная конференция по Ливии, созванная тогдашним премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Участвовали делегации из 38 стран, а также представители ливийских партий.

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