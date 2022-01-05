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Интернет и телефонную связь отключили на всей территории Казахстана

Общество
Интернет и телефонную связь отключили на всей территории Казахстана
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Алма-Ата, 5 января. Отключение Казахстана от Интернета и сотовой связи на фоне массовых беспорядков произошло повсеместно на территории страны.

Массовые протесты на фоне повышения цен на сжиженный газ привели к потере связи на всей территории страны. Пользователи отмечают, что в Казахстане не работают сайты СМИ и ряда госорганов. Информация следует из данных организации NetBlocks, которая отслеживает работу Сети.

«Казахстан находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», — сообщили в организации.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» начала отменять перелеты в Казахстан из российских городов. Авиакомпания Air Astana, которая осуществляет большинство рейсов в Москву и Санкт-Петербург, продолжает работать, несмотря на беспорядки, происходящие в стране.

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Казахстан протесты интернет телефон связь
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