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Певица Анна Калашникова разорвала двухлетние отношения с женихом

  /   Обновлено: 05 января 2022 19:35
Шоу-бизнес
Певица Анна Калашникова разорвала двухлетние отношения с женихом
instagram.com  /  @annakalash

Москва, 5 января. Певица Анна Калашникова призналась, что начала новый год с расставания. Артистка рассказала о своих переживаниях и обратилась к экс-избраннику с пожеланиями.

Новость о расставании Анны Калашниковой с бизнесменом Иваном Семеновым после двух лет отношений стала неожиданной, ведь еще недавно артистка задумывалась о суррогатном материнстве. Однако новый год начался для звезды с непростого испытания. Калашникова опубликовала пост в Instagram, где призналась, что порвала с возлюбленным.

«Мы с Иваном больше не пара. Говорю спасибо всему хорошему, что между нами было за два года и почти месяц. Отпускаю в космос все плохое. Надеюсь, в новом году не будет столько слез и разочарования. Я сильная, я справлюсь. Я желаю нам обоим найти свое счастье», — заявила певица.

По словам Калашниковой, она предрекла судьбу в собственной песне. Судя по намеку звезды, Семенов не был верен избраннице, о чем говорится в тексте трека.

Музыкант Григорий Лепс также продолжает осваиваться в роли холостяка после 20 брака с Анной Шаплыковой. Артист рассказал о своем расставании с супругой и признался, что никогда не отказывался от свободного статуса.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Анна Калашникова разорвала двухлетние отношения с женихом
семенов расставание Калашникова
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