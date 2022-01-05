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Политолог Межевич допустил раскачивание ситуации в Казахстане перед встречей Россия — НАТО

Политика
Политолог Межевич допустил раскачивание ситуации в Казахстане перед встречей Россия — НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 января. Политолог Николай Межевич заявил, что для раскачивания ситуации в Казахстане необязательно устраивать Майдан. Достаточно вывести до 40 тысяч человек на улицы.

Таким образом президент Российской ассоциации прибалтийских исследований прокомментировал волнения в Казахстане во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Ведущий заявил профессору факультета международных отношений СПбГУ, что митинги происходят накануне встречи Россия — НАТО. По словам эксперта, подобные беспорядки можно подготовить за месяц. Политолог допустил раскачивание ситуации в Казахстане перед саммитом.

«Можно. За месяц можно нажать кнопку, месяца более чем достаточно. А была ли кнопка? Да, была. Евроструктуры, связанные напрямую с евроатлантическими моделями, в Казахстане всегда были. Им было легче чем в Белоруссии, Турции или любом другом государстве южного подбрюшья», — подчеркнул Межевич.

Он добавил, что для дестабилизации обстановки в стране необязательно устраивать Майдан. По его мнению, необходимо вывести до 40 тысяч человек на митинги.

«Опять же никто не ставил задачу одновременного захвата власти в Белоруссии или на Украине. В Казахстане заведомо более крупной стране тоже такой задачи не стояло... Какую роль во всем играет Турция? Известно, что ее активность в Казахстане тоже высока. Может быть заинтересована Турция», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения на территории Нур-Султана. Уточняется, что режим ЧП начнет действовать с 5 января.

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Казахстан турция межевич
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