Tesla Model S смогла проехать 1210 километров на одном заряде новой батареи

Вашингтон, 5 января. Инженеры из американского стартапа Our Next Energy (ONE) усовершенствовали батарею для электрокара Tesla, которая позволила увеличить запас хода.

Базовая версия со штатным аккумулятором позволяет проехать около 500 километров. Новый прототип, установленный на Tesla Model S, увеличил эту дистанцию в более чем два раза.

Reuters сообщает, что Tesla смогла проехать рекордные 1210 километров на одном заряде новой батареи. По словам руководителя компании Муджиба Иджаза такого показателя удалось достичь благодаря более безопасным и экологичным материалам.

«Мы хотим исключить из конструкции аккумулятора никель и кобальт, но не хотим отказываться от структуры, которая обеспечивает высокую плотность энергии», — отметил Иджаз.

Ранее стало известно, что компания Tesla в 2021 году передала клиентам 936 172 электромобилей, что почти в два раза больше рекорда 2020 года, когда корпорация поставила 499 647 машин.