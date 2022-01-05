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Ванесса Кирби сыграет супругу Наполеона в фильме «Саквояж» вместо Джоди Комер

  /   Обновлено: 05 января 2022 19:32
Общество
Ванесса Кирби сыграет супругу Наполеона в фильме «Саквояж» вместо Джоди Комер
Global Look Press  /  Matt Petit/Keystone Press Agency

Вашингтон, 5 января. Кинорежиссер Ридли Скотт утвердил актрису Ванессу Кирби на роль Жозефины в фильме «Саквояж». Изначально участвовать в съемках должна была Джоди Комер, но она покинула проект.

Кирби, которая номинировалась на «Оскар» за роль в драме «Фрагменты женщины», была приглашена к участию в исторической драме. Комер, которой первой предложили роль, не пришла к единому знаменателю с киносоздателями из-за съемочных графиков, в связи с чем расторгла договор на участие в съемках фильма.

Ванесса Кирби сыграет супругу Наполеона. Роль самого императора исполнит актер Хоакин Феникс. Сценарий к драме написал Дэвид Скарпа, который ранее работал со Скоттом в криминальном триллере «Все деньги мира».

Сюжет «Саквояжа» расскажет о происхождении Бонапарта и его приходе к власти через призму его бурных отношений с императрицей Жозефиной, которая стала его единственной настоящей любовью.

Ранее актер Бен Аффлек раскрыл секрет быстрых съемок британского режиссера Ридли Скотта, который снял за свою карьеру более 50 фильмов.

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ванесса кирби джоди комер саквояж
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