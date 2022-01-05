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Служащие Минобороны Ливии обратились к премьеру с требованием выплатить зарплаты

Весь мир
Служащие Минобороны Ливии обратились к премьеру с требованием выплатить зарплаты
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 5 января. Сотрудники военного научно-производственного управления, инженеры и государственные служащие Министерства обороны потребовали, чтобы премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба разобрался с невыплатами зарплат.

Сотрудники ливийского Минобороны не получали денег уже более трех месяцев, что вынудило людей собраться и высказаться против несправедливости. Кроме того, протестующие призвали включить в запланированное увеличение заработных плат и служащих в национальной армии, поскольку военные «получили лишь обещания и проволочки от министерства финансов».

Ранее кандидат на президентский пост Абд аль-Хамид Дабиба убедился, что выборы не состоятся в ближайшем будущем и вернулся к выполнению обязанностей премьера. Хотя пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек называл главу ПНЕ одной из причин срыва всенародного голосования.

Аналогично высказывался и ливийский эксперт по конституции Салем аль-Алем, который заявлял, что Дабиба по закону не имеет права выполнять обязанности, поскольку все еще является кандидатом на пост президента Ливии.

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ливия
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