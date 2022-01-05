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Даня Милохин теряет популярность после танца с TikTok-блогером за спиной у Медведевой

  /   Обновлено: 05 января 2022 19:31
Шоу-бизнес
Даня Милохин теряет популярность после танца с TikTok-блогером за спиной у Медведевой
instagram.com  /  @jmedvedevaj

Москва, 5 января. Блогер Даня Милохин теряет подписчиков, которые обвинили его в несправедливом отношении к фигуристке Евгении Медведевой после публикации совместного видео с TikTok-блогером Кэт.

Милохин и Медведева стали самой обсуждаемой парой на проекте «Ледниковый период». Кроме того, им приписали любовный роман и за пределами шоу. Поверившие в крепкие чувства фолловеры были шокированы, что танцор начал выпускать видеоролики с другой девушкой.

Пользователи Сети пишут многочисленные комментарии в защиту Медведевой, якобы за спиной которой блогер проводит время с Кэт. Танцора обвинили в частой смене партнеров и напомнили ему о публичном поцелуе с фигуристкой, который теперь для него ничего не значит. Критика обрушилась и на саму «разлучницу».

Даня Милохин теряет популярность после танца с TikTok-блогером за спиной у Медведевой
prt scr tiktok.com / @danya_milokhin

Возмущенные подписчики, которые были уверены, что между Милохиным и Медведевой все серьезно, стали отписываться от музыканта. Пользователи Сети заметили, что его страницу в TikTok покинуло порядка 150 тысяч человек. Стоит отметить, что далеко не все отнеслись к скандальному ролику серьезно, как и к отношениям между бывшими участниками ледового шоу.

«Когда люди уже научатся различать шоу и реальную жизнь? На «Ледником периоде» были номера, в которых Даня с Медведевой отыгрывали роль как актеры, а в жизни они только друзья», — написал один из пользователей Сети.

Ранее Медведева пришла в гости к ведущим подкаста «Шляпа», где рассказала об отношениях с тиктокером. Фигуристка утверждает, что ее с Милохиным не связывают романтические отношения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Даня Милохин теряет популярность после танца с TikTok-блогером за спиной у Медведевой
медведева популярность Милохин
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