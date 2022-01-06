Прикольные шуточные поздравления с Рождеством в 2022 году для друзей, родных и коллег

Рождество Христово в России отмечается 7 января, в 2022 году праздник выпадает на пятницу. Подробнее о Рождестве читайте в материале ФАН. Сочельник, Рождество и Святки — время развлечений, радости, гаданий, колядок. Предлагаем нашим читателям несколько прикольных шуточных поздравлений с праздником Рождества, которые можно послать в виде SMS-сообщений, чтобы порадовать друзей, родных, коллег.
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Наступает Рождество,
Значит, будет волшебство!
Загадай желаний море,
Жди, исполнятся все вскоре!
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Пост в Сочельник завершился,
Лакомств все мы наедимся,
Колядует стар и млад —
Рождеству ведь каждый рад!
С Рождеством всех поздравляю,
Море радости желаю,
Все друзья пусть улыбнутся,
А завистники — утрутся!
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С Рождеством Христовым поздравляю,
Пусть шумит наш праздник широко.
Пусть колядки дети распевают,
Зазывая радость к нам во двор!
С Рождеством пускай приходит сказка
И подарит каждому свое:
Исполненья всех желаний классных,
Чтобы радостью наполнить каждый дом!
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Говорят, у Рождества
Всем хватает волшебства,
И чудес, и сказок дивных:
Все становится красивым!
Пусть под елочкой подарки,
И салюты под куранты!
Рождество чтоб принесло
Счастье, радость и добро,
Море юмора, веселье,
Боевое настроенье!