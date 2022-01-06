Прикольные шуточные поздравления с Рождеством в 2022 году для друзей, родных и коллег

Рождество Христово в России отмечается 7 января, в 2022 году праздник выпадает на пятницу. Подробнее о Рождестве читайте в материале ФАН. Сочельник, Рождество и Святки — время развлечений, радости, гаданий, колядок. Предлагаем нашим читателям несколько прикольных шуточных поздравлений с праздником Рождества, которые можно послать в виде SMS-сообщений, чтобы порадовать друзей, родных, коллег.

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Наступает Рождество,

Значит, будет волшебство!

Загадай желаний море,

Жди, исполнятся все вскоре!

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Пост в Сочельник завершился,

Лакомств все мы наедимся,

Колядует стар и млад —

Рождеству ведь каждый рад!

С Рождеством всех поздравляю,

Море радости желаю,

Все друзья пусть улыбнутся,

А завистники — утрутся!

Федеральное агентство новостей /

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С Рождеством Христовым поздравляю,

Пусть шумит наш праздник широко.

Пусть колядки дети распевают,

Зазывая радость к нам во двор!

С Рождеством пускай приходит сказка

И подарит каждому свое:

Исполненья всех желаний классных,

Чтобы радостью наполнить каждый дом!

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Говорят, у Рождества

Всем хватает волшебства,

И чудес, и сказок дивных:

Все становится красивым!

Пусть под елочкой подарки,

И салюты под куранты!

Рождество чтоб принесло

Счастье, радость и добро,

Море юмора, веселье,

Боевое настроенье!