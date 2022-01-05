Комик Каграманов допустил, что ссора Бузовой с Губерниевым могла быть постановочной

Москва, 5 января. Блогер Роман Каграманов высказался о конфликте певицы Ольги Бузовой и ведущего Дмитрия Губерниева. Артист признался, что считает артистку способной на ссору ради привлечения внимания.

Роман Каграманов стал гостем в проекте «ДаДа — НетНет», где поделился мнением о российским шоу-бизнесе. Артист затронул в беседе с ведущей ссору Бузовой с Губерниевым в эфире канала «Матч ТВ». По словам звезды, поведение диктора было недопустимым для мужчины. Однако Каграманов предположил, что громкий скандал мог быть постановочным.

«А вот не знаю. Мне кажется, возможно, и придумано. Оля могла сыграть такое», — допустил комик.

Артист также вспомнил расставание Бузовой с рэпером Давидом Манукяном. Каграманов признался, что изначально не верил в искренность их отношений и считал пару выгодным проектом. Он также вспомнил, как однажды артистка рыдала на его плече и задавалась вопросом, неужели ее никто не любит.

Шутка Губерниева в адрес телеведущей о коньяке по утрам до сих пор преследует Бузову. Так, накануне Нового года звезда появилась в кулинарном шоу Константина Ивлева, где повар намекнул на увлечение артистки алкоголем.